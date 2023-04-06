Ответственность за возгорание сухой травы лежит на собственниках участков в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В связи с наступлением пожароопасного сезона в Удмуртии жителям республики напомнили о требованиях противопожарной безопасности. Об этом на брифинге в четверг, 6 апреля, рассказал и. о. начальника Главного управления — начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Удмуртии Сергей Карабаев.

«Собственники обязаны производить своевременную уборку земельных участков от горючего мусора, сухой травянистой растительности. Помимо этого, владельцы прилегающих к лесу участков обязаны со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой погоды обеспечивать очистку земельных участков на полосе не менее 10 м от леса, либо производить минерализованной полосы шириной 1,4 метра», — отметил полковник Карабаев.

Он подчеркнул, что в случае возгорания сухой травы на участке ответственность несёт не только «поджигатель», но и собственник данного участка. Так как своевременно не очистил его от горючего материала.

Спикер также напомнил, что за нарушение требований противопожарной безопасности предусмотрен ряд штрафов по КоАП. На граждан — от 5 до 15 тыс. рублей, на должностных лиц — от 20 до 30 тыс. рублей, на предпринимателей без юрлица — от 40 до 60 тыс. рублей, на юрлиц — от 300 до 400 тыс. рублей.

В случае введения особого противопожарного режима все эти штрафы увеличиваются почти вдвое.

Напомним, Сергей Карабаев также рассказал о введении особого противопожарного режима в ряде районов Удмуртии, а также напомнил о нормах безопасности при разведении костров и жарке шашлыков.