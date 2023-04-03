Погода в Удмуртии в ближайшие дни может побить температурный рекорд 1983 года

Ижевск. Удмуртия. Первая половина недели в Удмуртии ожидается рекордно тёплой, близкой к максимальным зафиксированным температурным значениям 1983 года. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра.

Синоптики не исключают вероятность установления нового рекорда. Например, 3 апреля 1983 года было зафиксировано +14,5 градусов, 4 апреля того же года до+14,9 градусов.

В наши дни ожидается до +12…+17. Во вторник, 4 апреля, сохранится сухая погода, а в среду в отдельных районах Удмуртии пройдут кратковременные дожди.

6 апреля немного похолодает. Днём столбики термометра не превысят +4…+7 градусов. Ночью местами пройдут дожди. В пятницу температурный форм придёт в климатическую норму. Днём воздух прогреется до +2…+7 градусов. Осадков не ожидается.

В выходные, по предварительному прогнозу, потеплеет до +6…+11 градусов. Без осадков.