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Водителям Удмуртии напомнили, при какой температуре можно сменить зимнюю резину

15:05, 03 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Водителям Удмуртии напомнили, при какой температуре можно сменить зимнюю резину
15:05, 03 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
179
0
#Удмуртия\n#смена резины\n#автомобилисты\n#температура воздуха
Фото: unsplash.com (Maxime Agnelli)
179
0

Среднесуточная температура воздуха должна быть не меньше +7 градусов.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии напомнили о подходящей температуре воздуха для смены резины на автомобилях. Об этом «Сусанину» сообщили в 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии.

При смене зимней резины на летнюю нужно учитывать температурный режим региона. В Госавтоинспекции рекомендуют менять колеса, когда среднесуточная температура воздуха зафиксируется на отметке +7 градусов по Цельсию и выше. При этом ночная температура не должна быть ниже 0 градусов.

Водителям напоминают, что сцепные свойства летних покрышек работают только при положительной температуре воздуха. При «минусе» резина «дубеет» и характеристики шин резко ухудшаются.

15:05, 03 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
179
0
#Удмуртия\n#смена резины\n#автомобилисты\n#температура воздуха