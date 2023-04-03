Водителям Удмуртии напомнили, при какой температуре можно сменить зимнюю резину

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии напомнили о подходящей температуре воздуха для смены резины на автомобилях. Об этом «Сусанину» сообщили в 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии.

При смене зимней резины на летнюю нужно учитывать температурный режим региона. В Госавтоинспекции рекомендуют менять колеса, когда среднесуточная температура воздуха зафиксируется на отметке +7 градусов по Цельсию и выше. При этом ночная температура не должна быть ниже 0 градусов.

Водителям напоминают, что сцепные свойства летних покрышек работают только при положительной температуре воздуха. При «минусе» резина «дубеет» и характеристики шин резко ухудшаются.