Весь апрель в Удмуртии будет действовать ограничение для большегрузного транспорта

Ижевск. Удмуртия. Ограничение для большегрузного транспорта введут на дорогах Удмуртии в апреле. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По весне из-за оттаивания грунта дорожные конструкции ослаблены, в результате чего подвержены разрушению. Для избежания чрезвычайных ситуаций на ряде дорог в регионе с 1 по 30 апреля будет действовать ограничение для большегрузов. Список этих дорог можно узнать на сайте Миндортранса Удмуртии.

Временное ограничение не распространится на:

— пассажирские перевозки в автобусах;

— транспортировку продуктов, животных, лекарств, топлива, семян, удобрений, кормов для животных, почты и почтовых грузов;

— перевозку грузов для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

— транспортировку сельскохозяйственной техники;

— перевозку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники, а также на транспортировку материалов для аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

— на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.