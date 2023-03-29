Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Новый район, новый квартал, новая жизнь: в Ижевске стартуют продажи квартир в Доме героев «Леонов» Лонгрид В Государственном цирке Удмуртии проходит фестиваль клоунов Лонгрид Юных гонщиков могут обучить азам вождения в автошколе «Вираж» Лонгрид

Весь апрель в Удмуртии будет действовать ограничение для большегрузного транспорта

09:40, 29 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Весь апрель в Удмуртии будет действовать ограничение для большегрузного транспорта
09:40, 29 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
129
0
#Удмуртия\n#дороги\n#ограничение движения\n#автомобили
Фото: unsplash.com (Josiah Farrow)
129
0

Временную меру введут для избежания разрушения дорог.

Ижевск. Удмуртия. Ограничение для большегрузного транспорта введут на дорогах Удмуртии в апреле. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По весне из-за оттаивания грунта дорожные конструкции ослаблены, в результате чего подвержены разрушению. Для избежания чрезвычайных ситуаций на ряде дорог в регионе с 1 по 30 апреля будет действовать ограничение для большегрузов. Список этих дорог можно узнать на сайте Миндортранса Удмуртии. 

Временное ограничение не распространится на:

— пассажирские перевозки в автобусах;

— транспортировку продуктов, животных, лекарств, топлива, семян, удобрений, кормов для животных, почты и почтовых грузов;

— перевозку грузов для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

— транспортировку сельскохозяйственной техники;

— перевозку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники, а также на транспортировку материалов для аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

— на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба. 

09:40, 29 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
129
0
#Удмуртия\n#дороги\n#ограничение движения\n#автомобили