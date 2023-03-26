В Удмуртии проверят около тысячи участков гарантийных дорог

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пройдет обследование около 1 тыс. участков дорог, находящихся на гарантии у подрядных организаций, мониторинговые мероприятия стартуют с 1 апреля на территории всех городов и районов республики. Подготовку к проверке улично-дорожной сети обсудили руководители муниципалитетов республики на совещании у председателя главы республиканского кабмина, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Председатель правительства республики Ярослав Семенов отметил, что этой весной масштаб контрольных мероприятий будет значительно больше, чем в прошлые годы, за счет увеличения объемов дорожного ремонта и строительства.

«В 2021 году гарантийных участков у нас было чуть более 550. А на сегодняшний день количество гарантийных объектов уже приближается к 1000. Из них 174 – это региональные объекты, остальные – это дороги в городах и районах республики», – рассказал Ярослав Семенов.

Он также добавил, что к муниципальным комиссиям, проверяющим такие объекты, будут подключаться специалисты профильных федеральных учреждений.

Для проведения мониторинга дорог при администрациях городов и районов планируется сформировать координационные штабы, которые будут контролировать работу технических комиссий и реагировать на обращения жителей.

В состав технических комиссий войдут представители подрядных организаций, стройконтроля, заказчика, муниципалитетов и общественных организаций. Им предстоит проверить все дорожные объекты, которые находятся на гарантии. Обследование каждого участка будет проводиться как минимум трижды с периодичностью раз в две недели. По результатам каждого обследования будет составляться акт с описанием выявленных дефектов.

Уже в первую неделю мониторинга будут проверены объекты в Игринском, Камбарском, Малопургинском, Селтинском и Якшур-Бодьинском районах, а также в Ижевске.