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В Удмуртии на треть уменьшилось количество нарушений в сфере госзакупок

09:40, 17 ноября, 2022
Андрей Поносов
журналист
В Удмуртии на треть уменьшилось количество нарушений в сфере госзакупок
09:40, 17 ноября, 2022
Андрей Поносов
журналист
498
0
#Удмуртия\n#Минпромторг\n#госзакупки\n#нарушения
Фото: ru.freepik.com
498
0

С начала года Минпромторг выявил 430 таких фактов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии более чем на 30% снизилось число нарушений при осуществлении закупок для государственных учреждений. Об этом в своих социальных сетях сообщил министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарёв.

За 9 месяцев 2022 года специалистами Минпромторга проведено 20 мероприятий по контролю за исполнением Федерального закона №44. Проверено более 2,5 тыс. закупок на сумму более 3 млрд рублей. Выявлено 430 фактов нарушений, на должностных лиц наложены штрафы на общую сумму 210 тыс. рублей.

Вместе с тем, благодаря профилактической работе Минпромторга, предотвращены нарушения при оформлении госзакупок на сумму более 6 млн рублей.

По словам Виктора Лашкарёва, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года количество фактов выявленных нарушений сократилось на 33%.

09:40, 17 ноября, 2022
Андрей Поносов
журналист
498
0
#Удмуртия\n#Минпромторг\n#госзакупки\n#нарушения