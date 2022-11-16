Жителям Воткинска запретили выходить на лёд городского пруда

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске запретили выходить на лёд городского пруда. С предупреждением и напоминании о правилах безопасности к жителям обратился в соцсетях глава города Алексей Заметаев.

«В связи с непрочностью установившегося ледяного покрова с 17 ноября и до установления безопасной толщины ледового покрова не менее 7 сантиметров вводятся ограничения выхода на лёд», — написал градоначальник.

Он напомнил, что пешие переправы считаются безопасными при толщине льда в 15 сантиметров и более. Легковые автомобили могут выезжать на лёд толщиной не менее 30 сантиметров.

Алексей Заметаев попросил родителей и педагогов провести разъяснительную работу с детьми в целях их безопасности.