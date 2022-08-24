Конвертировать торговый центр в завод по производству беспилотников предложили в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Конвертировать ТЦ «Столица» в завод по производству беспилотников предложили в Ижевске. По сообщению ТГ-канала NerV, на днях главный конструктор ZALA AERO Александр Захаров выступил с новой инициативой — первый в мире проект о конвертации ТЦ в серийное производство беспилотников.

«Мне, как человеку, родившему и работающему в городе оружейников, было горько видеть, как построенных в советское время мощные заводы один за другим превращались в торговые центры. Но есть способ как быстро и многократного увеличить выпуск беспилотных аппаратов. Нами разработана концепция переоборудования торговых центров, в которых до начала СВО торговали в основном товарами западных брендов, в заводы по конвейерному производству трех типов отечественных беспилотников», — цитирует ТГ-канал слова Захарова.

Первый в России проект по конвейерной сборке сконцентрируется на производстве трёх основных типов беспилотных летательных аппаратов и обеспечит потребность любого потребителя. Отмечается, что кроме сохранения рабочих мест и поддержания уровня налоговых отчислений переоборудование торговых центров в заводы военной техники и вооружения позволит наладить не только конвейерный выпуск хорошо зарекомендовавшей себя продукции, но и обеспечит создание новых разработок, что повысит престиж страны.

«Я давно хранил мысль, что придёт время и промышленность вернётся в те места, где мы в 90-х годах потеряли заводы под различные офисные и торговые центры. Сейчас нужно смотреть на уход иностранных компаний как на возможность создать новые рабочие места и обеспечить рынок продукцией необходимой для нашего потребления», — говорит Александр Захаров.

На приведённом видеосюжете при помощи компьютерной графики показано, как может быть переоборудован ТЦ «Столица» на улице Автозаводской в завод беспилотников: вместо магазинов расположены инженерные отделы, вместо торговых рядов — конвейер. На месте кинотеатра предлагается разместить лекционную аудиторию кафедры «Мехатронные изделия» Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова.