Итоги дня: гибель рыбы в Ижевском пруду и первая партия вакцины от гриппа в Удмуртии

Главные новости пятницы.
Ижевск. Удмуртия. По данным на утро 19 августа, в Удмуртии выявили 245 новых случаев заражения коронавирусом. Скончался 72-летний пациент.
«Цирк! Цирк! Цирк!»
В Удмуртии возобновили цирковые представления для первоклассников. В сентябре они станут зрителями Межрегионального фестиваля-конкурса любительского циркового искусства.
Сохраняя древность
Волонтёрам предлагают помочь в реставрации исторического дома в Сарапуле. Неравнодушные люди обновят фасад дома, в котором когда-то жил мещанин Александр Дедюхин.
Главное — здоровье
Более 291 тысячи доз вакцин против гриппа привезли в Удмуртию. В этом сезоне планируется привить около 60% населения региона.
Кверху брюхом
Гибель рыбы в Ижевском пруду произошла из-за нехватки кислорода в воде. Свою роль в этом сыграла жаркая погода.
«Чтобы лето не кончалось…»
В выходные в Удмуртии ожидается до +30 градусов Цельсия. В республике будет сухо и без осадков.