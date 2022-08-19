Итоги дня: гибель рыбы в Ижевском пруду и первая партия вакцины от гриппа в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро 19 августа, в Удмуртии выявили 245 новых случаев заражения коронавирусом. Скончался 72-летний пациент.

«Цирк! Цирк! Цирк!»

В Удмуртии возобновили цирковые представления для первоклассников. В сентябре они станут зрителями Межрегионального фестиваля-конкурса любительского циркового искусства.

Сохраняя древность

Волонтёрам предлагают помочь в реставрации исторического дома в Сарапуле. Неравнодушные люди обновят фасад дома, в котором когда-то жил мещанин Александр Дедюхин.

Главное — здоровье

Более 291 тысячи доз вакцин против гриппа привезли в Удмуртию. В этом сезоне планируется привить около 60% населения региона.

Кверху брюхом

Гибель рыбы в Ижевском пруду произошла из-за нехватки кислорода в воде. Свою роль в этом сыграла жаркая погода.

«Чтобы лето не кончалось…»

В выходные в Удмуртии ожидается до +30 градусов Цельсия. В республике будет сухо и без осадков.