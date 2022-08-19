В Удмуртии возобновили цирковые представления для первоклассников

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии возобновляются цирковые представления для первоклассников. Об этом сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Из-за коронавируса такие мероприятия не проводились в регионе последние два года. В 2022 году цирк посетят 21 тыс. детей.

С 5 по 7 сентября в Государственном цирке Удмуртии впервые пройдет Межрегиональный фестиваль-конкурс любительского циркового искусства «Под куполом». Цирковые представления для будущих первоклассников продолжатся до 9 сентября.

В рамках фестиваля на манеже цирка выступят 5 любительских коллективов из Удмуртии и 14 коллективов со всей России — из Московской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тюменской, Ульяновской и Челябинской областей, Алтайского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Москвы и Санкт-Петербурга. Всего в фестивале будут участвовать 119 человек.

Зрители посмотрят на акробатов, воздушных гимнастов, эквилибристов, жонглеров, клоунов, узнают о таких цирковых жанрах, как музыкальная эксцентрика, пластическая акробатика, антипод, икарийские игры и иллюзия.

Всего в конкурсе будет представлено 30 номеров, из которых жюри придется выбрать самые лучшие. Завершением фестиваля станет гала-концерт, в котором цирковые артисты покажут номера-победители.