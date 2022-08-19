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В Удмуртии возобновили цирковые представления для первоклассников

09:45, 19 августа, 2022
Екатерина Сентемова
В Удмуртии возобновили цирковые представления для первоклассников
09:45, 19 августа, 2022
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#цирк\n#дети\n#первоклассники\n#фестиваль
Фото: vk.com(Владимир Соловьев)
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В сентябре они станут зрителями Межрегионального фестиваля-конкурса любительского циркового искусства.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии возобновляются цирковые представления для первоклассников. Об этом сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Из-за коронавируса такие мероприятия не проводились в регионе последние два года. В 2022 году цирк посетят 21 тыс. детей. 

С 5 по 7 сентября в Государственном цирке Удмуртии впервые пройдет Межрегиональный фестиваль-конкурс любительского циркового искусства «Под куполом». Цирковые представления для будущих первоклассников продолжатся до 9 сентября.

В рамках фестиваля на манеже цирка выступят 5 любительских коллективов из Удмуртии и 14 коллективов со всей России — из Московской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тюменской, Ульяновской и Челябинской областей, Алтайского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Москвы и Санкт-Петербурга. Всего в фестивале будут участвовать 119 человек. 

Зрители посмотрят на акробатов, воздушных гимнастов, эквилибристов, жонглеров, клоунов, узнают о таких цирковых жанрах, как музыкальная эксцентрика, пластическая акробатика, антипод, икарийские игры и иллюзия. 

Всего в конкурсе будет представлено 30 номеров, из которых жюри придется выбрать самые лучшие. Завершением фестиваля станет гала-концерт, в котором цирковые артисты покажут номера-победители.

09:45, 19 августа, 2022
Екатерина Сентемова
277
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#цирк\n#дети\n#первоклассники\n#фестиваль