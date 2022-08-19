Более 291 тысячи доз вакцин против гриппа привезли в Удмуртию

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию поступило более 291 тыс. доз вакцин против гриппа. Об этом сообщает заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В регион привезли около 213 тыс. доз вакцины «Совигрипп», предназначенной для взрослых. А для детей и беременных поступило порядка 77 тыс. доз «Ультрикс Квадри».

Прививки от гриппа ставят бесплатно. За текущий сезон планируется привить 60% населения Удмуртии или больше 896 тыс. жителей.

В следующий раз вакцина придет в сентябре.