Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Бегемот в цирке Лонгрид Энтузиазм и инициатива: социальные проекты из Удмуртии получили поддержку ЛУКОЙЛа Лонгрид Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид

Более 291 тысячи доз вакцин против гриппа привезли в Удмуртию

16:35, 19 августа, 2022
Екатерина Сентемова
Более 291 тысячи доз вакцин против гриппа привезли в Удмуртию
16:35, 19 августа, 2022
Екатерина Сентемова
79
0
#Удмуртия\n#вакцинация\n#грипп\n#здоровье
Фото: unsplash.com
79
0

В этом сезоне планируется привить около 60% населения региона.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию поступило более 291 тыс. доз вакцин против гриппа. Об этом сообщает заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

В регион привезли около 213 тыс. доз вакцины «Совигрипп», предназначенной для взрослых. А для детей и беременных поступило порядка 77 тыс. доз «Ультрикс Квадри».

Прививки от гриппа ставят бесплатно. За текущий сезон планируется привить 60% населения Удмуртии или больше 896 тыс. жителей.

В следующий раз вакцина придет в сентябре. 

16:35, 19 августа, 2022
Екатерина Сентемова
79
0
#Удмуртия\n#вакцинация\n#грипп\n#здоровье