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Гибель рыбы в ижевском пруду произошла из-за нехватки кислорода в воде

16:00, 19 августа, 2022
Екатерина Сентемова
Гибель рыбы в ижевском пруду произошла из-за нехватки кислорода в воде
16:00, 19 августа, 2022
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#рыба\n#вода\n#Минприроды
Фото: ИА «Сусанин»
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Свою роль в этом сыграла жаркая погода.

Ижевск. Удмуртия. В Минприроды Удмуртии рассказали о причинах гибели рыбы в ижевском пруду. По словам специалистов, водным обитателям не хватает кислорода. 

Гибель рыбы заметили ижевчане и поделились фотографиями в интернете. Под одним из постов ситуацию разъяснила пресс-служба Минприроды Удмуртии.

Во время жаркой и солнечной погоды в водоемах, особенно где снижена проточность, увеличивается количество сине-зеленых водорослей. Такой период наблюдается и в акватории пруда Ижевска, из-за этого в воде не хватает кислорода.

Сейчас показатели качества воды в пруду соответствуют рыбохозяйственным нормативам и находятся в стабильном состоянии. Помимо этого в ижевском пруду уже стабилизировался рост сине-зелёных водорослей.

В планах министерства, при наличии финансирования, в 2023 году разработать предложения по сохранению и оздоровлению водоема. 

В текущем году, как и в предыдущие года, качество воды, согласно результатам санитарно-эпидемиологического заключения управления Роспотребнадзора, не соответствовало по микробиологическим и паразитологическим показателям. 

«Такие показатели в естественных водоемах довольно сложно регулируются существующими технологиями их очистки», — отметили в пресс-службе Минприроды Удмуртии. 

16:00, 19 августа, 2022
Екатерина Сентемова
140
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#рыба\n#вода\n#Минприроды