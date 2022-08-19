В Удмуртии за сутки коронавирус подтвердился у 245 человек

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 245 новых случаев коронавируса. По информации пресс-службы регионального Минздрава Удмуртской Республики, в ковид-центры госпитализировали 22 человека.

За сутки скончался один пациент с ковидом — 72-летний мужчина. 188 человек выписали.

Отметим, что в связи с легким течением болезни, в поликлиниках наблюдаются 2 055 жителей Удмуртии. В ковидариях 72 пациента остаются в средней степени тяжести, один — в тяжелом, при этом ни один из пациентов не нуждается в ИВЛ.

Вакцинацию прошли уже 700 795 человек, ревакцинировались — 197 685.

Проконсультироваться по вопросам лечения коронавируса можно по номеру 8-800-100-24-47.