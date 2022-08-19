В выходные в Удмуртии ожидается до +30 градусов

Будет сухо и без осадков.
Ижевск. Удмуртия. Предстоящие выходные в Удмуртии будут жаркими, осадков не ожидается, сообщает региональный Гидрометцентр.
В субботу, 20 августа, синоптики прогнозируют до +28 градусов по Цельсию.
С выходных в регион начнет поступать теплый воздух, столбики термометров потянутся вверх. Так, 21 и 22 августа днем ожидается +25…+30 градусов по Цельсию. Ночами температура воздуха будет опускаться до +7…+12.
До среды следующей недели погода не изменится. Синоптики напоминают, что в регионе сохраняется высокий класс пожароопасности лесов и торфяников.
В 20 районах Удмуртии запрещено посещать леса.