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В выходные в Удмуртии ожидается до +30 градусов

14:30, 19 августа, 2022
Анна Торхова
В выходные в Удмуртии ожидается до +30 градусов
14:30, 19 августа, 2022
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Фото: ИА «Сусанин»
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Будет сухо и без осадков.

Ижевск. Удмуртия. Предстоящие выходные в Удмуртии будут жаркими, осадков не ожидается, сообщает региональный Гидрометцентр.

В субботу, 20 августа, синоптики прогнозируют до +28 градусов по Цельсию.

С выходных в регион начнет поступать теплый воздух, столбики термометров потянутся вверх. Так, 21 и 22 августа днем ожидается +25…+30 градусов по Цельсию. Ночами температура воздуха будет опускаться до +7…+12.

До среды следующей недели погода не изменится. Синоптики напоминают, что в регионе сохраняется высокий класс пожароопасности лесов и торфяников.

В 20 районах Удмуртии запрещено посещать леса.

14:30, 19 августа, 2022
Анна Торхова
155
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода