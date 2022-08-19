В выходные в Удмуртии ожидается до +30 градусов

Ижевск. Удмуртия. Предстоящие выходные в Удмуртии будут жаркими, осадков не ожидается, сообщает региональный Гидрометцентр.

В субботу, 20 августа, синоптики прогнозируют до +28 градусов по Цельсию.

С выходных в регион начнет поступать теплый воздух, столбики термометров потянутся вверх. Так, 21 и 22 августа днем ожидается +25…+30 градусов по Цельсию. Ночами температура воздуха будет опускаться до +7…+12.

До среды следующей недели погода не изменится. Синоптики напоминают, что в регионе сохраняется высокий класс пожароопасности лесов и торфяников.

В 20 районах Удмуртии запрещено посещать леса.