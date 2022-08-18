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Первого в 2022 году зараженного трихинеллезом медведя нашли в Удмуртии

14:37, 18 августа, 2022
Екатерина Сентемова
Первого в 2022 году зараженного трихинеллезом медведя нашли в Удмуртии
14:37, 18 августа, 2022
Екатерина Сентемова
137
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#Ува\n#Удмуртия\n#заболевание\n#ветеринария\n#карантин
Фото: unsplash.com
137
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В Увинском районе установили карантин.

Ува. Удмуртия. В Увинском районе выявлен первый в 2022 году случай трихинеллеза. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики.

Вирусом оказалась заражена туша медведя. В результате в Увинском районе установили карантин. С 16 августа эпизоотическим очагом по трихинеллезу считается территория радиусом 50 метров рядом с деревней Малые Сюрзи. 

В эпизоотическом очаге действуют ограничительные мероприятия, жителям запрещается: перемещать животных внутри хозяйства, ввозить или вывозить восприимчивых животных на убой, кроме тех, у кого в крови не выявлены антитела к возбудителю, вывозить корма и продукты убоя, охотиться на восприимчивых животных.

В Увинском районе временно запрещается: вывозить восприимчивых животных куда либо, кроме как на убой и проводить массовые мероприятия, связанные с передвижением и скоплением животных.

Отметим, трихинеллезом могут заболеть как животные, так и люди. Источником заболевания в природе являются кабаны, барсуки, медведи, лисы и нутрии, а в населенных пунктах — свиньи, собаки и кошки. Заболевшее животное не имеет клинических признаков, а установить наличие личинки в мясе можно только под микроскопом. 

14:37, 18 августа, 2022
Екатерина Сентемова
137
0
#Ува\n#Удмуртия\n#заболевание\n#ветеринария\n#карантин