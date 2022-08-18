Первого в 2022 году зараженного трихинеллезом медведя нашли в Удмуртии

Ува. Удмуртия. В Увинском районе выявлен первый в 2022 году случай трихинеллеза. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики.

Вирусом оказалась заражена туша медведя. В результате в Увинском районе установили карантин. С 16 августа эпизоотическим очагом по трихинеллезу считается территория радиусом 50 метров рядом с деревней Малые Сюрзи.

В эпизоотическом очаге действуют ограничительные мероприятия, жителям запрещается: перемещать животных внутри хозяйства, ввозить или вывозить восприимчивых животных на убой, кроме тех, у кого в крови не выявлены антитела к возбудителю, вывозить корма и продукты убоя, охотиться на восприимчивых животных.

В Увинском районе временно запрещается: вывозить восприимчивых животных куда либо, кроме как на убой и проводить массовые мероприятия, связанные с передвижением и скоплением животных.

Отметим, трихинеллезом могут заболеть как животные, так и люди. Источником заболевания в природе являются кабаны, барсуки, медведи, лисы и нутрии, а в населенных пунктах — свиньи, собаки и кошки. Заболевшее животное не имеет клинических признаков, а установить наличие личинки в мясе можно только под микроскопом.