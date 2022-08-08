Слет ветеранов локальных войн в Балезино и очередное уплотнение Москвы: новости к этому часу

Братья по оружию

В Балезино прошел республиканский слет ветеранов локальных войны и вооруженных конфликтов. Мероприятие, которое проводится уже в 24 раз, посетил руководитель республики Александр Бречалов, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

По традиции в первую субботу августа участники локальных войн, живущие в Удмуртии, приезжают в Балезино, чтобы встретиться с сослуживцами и почтить память павших товарищей. Глава республики возложил цветы к памятникам участникам войн и вооруженных конфликтов.

На стадионе райцентра прошло торжественное мероприятие с демонстрацией стрелкового оружия и боевой техники, а также концерт певицы Юты. Открывая вечер, Александр Бречалов поблагодарил тех, кто в разные годы прошел горячие точки, и тех, кто сохранил традицию раз в год собираться в Балезино.

Отметим, ассоциация ветеранов локальных войн Балезинского района ведет активную работу с подрастающим поколением. Бывшие военнослужащие проводят уроки мужества, курируют воспитанников детского дома. В этом году члены ассоциации отремонтировали памятник в честь своих товарищей, прошедших горячие точки. Символом подвига участников вооруженных конфликтов в России и за ее пределами является установленная в Балезино боевая машины БМП-2.

Война с памятниками

Тем временем в эстонской Нарве разгораются страсти вокруг другой боевой машины — танка Т-34, служащего памятником ратному подвигу солдат Великой Отечественной войны. Как пишет «Интерфакс», монумент, по заявлениям местных властей, собираются «удалить из публичного пространства».

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас 8 августа намерена совершить поездку в Нарву в связи с напряженностью вокруг памятника советским воинам. Напомним, почти 90% населения Нарвы составляют русскоговорящие жители, ранее большинство горожан высказались против переноса монумента.

По словам эстонского премьера, «правительство считает очень важным, чтобы местные жители могли чтить свои традиции, но это нужно делать образом, который для Эстонии не ассоциируется со страданиями людей под гнетом советской оккупации и не поддерживает спецоперацию на Украине».

Отметим, эстонский кабинет министров в четверг принял решение об удалении в кратчайшие сроки советских памятников из публичного пространства. По оценкам правительства, в стране их насчитывается от 200 до 400.

Москва уплотняется

Больше половины квартир в запроектированных новых домах в Москве в 2022 году будут представлены малогабаритными жилищами. Об этом «Известиям» рассказали архитекторы проектной компании WE-ON.

По мнению проектировщиков, самыми востребованными в столице будут студии площадью от 22 до 24 кв. м либо малоформатные «евродвушки» метражом от 37 до 39 «квадратов».

При этом специалисты отмечают тенденцию к росту количества студий в новостройках. Если в 2020 году их доля составляла около 20% от общего количества, то сейчас – около 23%. На втором месте по частоте проектных предложений – квартиры площадью от 46 до 64 кв. м (28% от запланированных площадей). Трехкомнатные лоты от 65 до 89 кв. м составляют 12% будущего рынка недвижимости в Москве, примерно столько же приходится на четырех-пятикомнатные квартиры площадью от 85 до 165 кв. м.

«Очень многие малоформатные квартиры приобретаются в инвестиционных целях, чтобы в дальнейшем сдавать или более выгодно продать, особенно если дом располагается у метро», — объяснила главный архитектор WE-ON Group Марина Самсенко.