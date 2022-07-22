Во время земляных работ в Воткинске нашли корпус от гранаты

Воткинск. Удмуртия. Корпус от гранаты нашли в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртской Республике.

Во время земляных работ на улице Робеспьера между домами №14 и 14а был найден подозрительный предмет, похожий на гранату. Находку на месте обследовали сотрудники группы разминирования ОМОН «Барс» Управления Росгвардии по Удмуртии. Специалисты выяснили, что предмет является корпусом от гранаты Ф – 1 со следами коррозии и в нем нет взрывчатых веществ.

Жителям Удмуртии напоминают, что при обнаружении любых подозрительных предметов с ними нельзя что-либо делать. Нужно сразу сообщить о находке сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, что 13 июля в Удмуртии на берегу Камы нашли артиллерийский снаряд. 6 июля житель региона на своем участке обнаружил сразу два артиллерийских снаряда, предположительно времен гражданской войны.