Житель Удмуртии нашёл на своём участке два артиллерийских снаряда времён гражданской войны

Завьялово. Удмуртия. Житель деревни Сизево Завьяловского района нашёл на своём участке два 37-мм артиллерийских снаряда, предположительно времён гражданской войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Мужчина обнаружил боеприпасы во время земляных работ. Вскоре на место прибыли взрывотехники. Опасные предметы за годы нахождения в земле подверглись коррозии. Снаряды с соблюдением требований безопасности перевезли на полигон, где уничтожили.

Жителям республики напоминают, что в случае обнаружения боеприпасов следует сообщить об этом в правоохранительные органы. Опасные предметы запрещено трогать и перемещать.