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Житель Удмуртии нашёл на своём участке два артиллерийских снаряда времён гражданской войны

14:40, 06 июля, 2022
Юрий Абашев
Житель Удмуртии нашёл на своём участке два артиллерийских снаряда времён гражданской войны
14:40, 06 июля, 2022
Юрий Абашев
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#Завьялово\n#Удмуртия\n#Росгвардия\n#снаряды
Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртии
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Боеприпасы уничтожены.

Завьялово. Удмуртия. Житель деревни Сизево Завьяловского района нашёл на своём участке два 37-мм артиллерийских снаряда, предположительно времён гражданской войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Мужчина обнаружил боеприпасы во время земляных работ. Вскоре на место прибыли взрывотехники. Опасные предметы за годы нахождения в земле подверглись коррозии. Снаряды с соблюдением требований безопасности перевезли на полигон, где уничтожили.

Жителям республики напоминают, что в случае обнаружения боеприпасов следует сообщить об этом в правоохранительные органы. Опасные предметы запрещено трогать и перемещать.

14:40, 06 июля, 2022
Юрий Абашев
224
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#Росгвардия\n#снаряды