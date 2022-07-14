На берегу Камы у села Нечкино нашли артиллерийский снаряд

Сарапул. Удмуртия. Снаряд обнаружили жители Удмуртии на берегу Камы. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Удмуртской Республике.

«В Нечкино нашли снаряд, эвакуируют пляж», — писали пользователи в группе ИГГС в соцсети «ВКонтакте» 13 июля.

Опасный предмет был найден вблизи села Нечкино Сарапульского района. На место выехала группа разминирования ОМОН «Барс».

По словам специалистов, это 125 бронебойный оперённый подкалиберный снаряд со следами коррозии. Его осмотрели и немедленно вывезли на полигон, где вскоре уничтожат.

Напомним, в начале июля житель деревни Сизево нашёл на своём участке два 37-мм артиллерийских снаряда времён гражданской войны. Ранее вблизи реки Постолка в селе Яган один из жителей обнаружил восемь артиллерийских снарядов.

В Росгвардии напоминают, при обнаружении подобных предметов нельзя их перемещать и пытаться самостоятельно осмотреть. Необходимо сообщить о находке правоохранителям.