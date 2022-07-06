Высокая пожароопасность ожидается в лесах Удмуртии с 6 по 11 июля

Ижевск. Удмуртия. С 6 по 11 июля в Удмуртии ожидается высокая пожароопасность лесов, 4 класс опасности. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ижевска со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«На многих территориях основным источником пожаров становятся отдыхающие. Ещё одна проблема — выжигание сухой растительности (палы сухой травы) самими земледельцами. Неконтролируемое горение камыша также представляет большую опасность. Среди причин возникновения ландшафтных пожаров основная — неосторожное обращение с огнём», — говорится в сообщении.

Для предотвращения ландшафтных пожаров запрещается:

- пользоваться открытым огнём;

- бросать на сухую траву горящие спички и окурки;

- оставлять на полях, в лесополосах промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал;

- выжигать траву в садах, на полях, под деревьями, прогалинах, поджигать камыш, разводить костры;

- оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы.

При обнаружении бесконтрольного горения сухой травы необходимо сообщить об этом по телефонам 112 или 101.