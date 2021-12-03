Более 3 тысяч новогодних елей вывезли из Удмуртии в другие регионы России

Все деревья соответствуют нормам, карантинные организмы в них не выявили.

Ижевск. Удмуртия. Чем ближе Новый год, тем больше поставок хвойных деревьев из Удмуртии в другие регионы России. Как сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, только за ноябрь проконтролирована отправка 3,8 тыс. штук елей и сосен.

Деревья отправились в Краснодарский край, Республику Татарстан, Ленинградскую и Ростовскую области. Отмечается, что все стволы соответствуют правилам и нормам, карантинные организмы в них не выявили.

Напомним, что за первые 2,5 месяца из Удмуртии за рубеж вывезли почти 5 тыс. банных веников. Всех их отправили в Литву, Казахстан и даже на Кипр.