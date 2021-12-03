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Более 3 тысяч новогодних елей вывезли из Удмуртии в другие регионы России

09:40, 03 декабря, 2021
Андрей Бирюков
Более 3 тысяч новогодних елей вывезли из Удмуртии в другие регионы России
09:40, 03 декабря, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Ёлки\n#Россельхознадзор
Фото: unsplash.com
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Все деревья соответствуют нормам, карантинные организмы в них не выявили.

Ижевск. Удмуртия. Чем ближе Новый год, тем больше поставок хвойных деревьев из Удмуртии в другие регионы России. Как сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, только за ноябрь проконтролирована отправка 3,8 тыс. штук елей и сосен. 

Деревья отправились в Краснодарский край, Республику Татарстан, Ленинградскую и Ростовскую области. Отмечается, что все стволы соответствуют правилам и нормам, карантинные организмы в них не выявили. 

Напомним, что за первые 2,5 месяца из Удмуртии за рубеж вывезли почти 5 тыс. банных веников. Всех их отправили в Литву, Казахстан и даже на Кипр.

09:40, 03 декабря, 2021
Андрей Бирюков
231
0
#Удмуртия\n#Ёлки\n#Россельхознадзор
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