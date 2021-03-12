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Удмуртия с начала года отправила за рубеж около 5 тыс банных веников

16:40, 12 марта, 2021
Андрей Бирюков
Удмуртия с начала года отправила за рубеж около 5 тыс банных веников
16:40, 12 марта, 2021
Андрей Бирюков
394
0
#экспорт\n#Удмуртия\n#баня
Фото: twenty20.com
394
0

Их отправили в Литву, Казахстан и даже на Кипр.

Ижевск. Удмуртия. Из Удмуртии в 2021 году экспортировали около 5 тыс. банных веников. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике.

Так, 11 марта надзорный орган оформил фитосанитарный сертификат на 500 пихтовых веников. Все они будут направлены в Литву. 

Всего в течение 2021 года из Удмуртии вывезли 4 840 банных веников: эвкалиптовых, дубовых, берёзовых, пихтовых и можжевеловых, а также 30 других. Всех их отправили в Литву, Казахстан и даже на Кипр.

16:40, 12 марта, 2021
Андрей Бирюков
394
0
#экспорт\n#Удмуртия\n#баня