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Ветер с порывами до 20 м/с ожидается в Удмуртии 6 ноября

13:17, 05 ноября, 2021
Андрей Бирюков
Ветер с порывами до 20 м/с ожидается в Удмуртии 6 ноября
13:17, 05 ноября, 2021
Андрей Бирюков
215
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#Удмуртия\n#погода
Фото: unsplash.com
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Жителям рекомендуют перемещаться по улицам с особой осторожностью.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в субботу, 6 ноября, ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Как следует из прогноза, днём 6 ноября усилится юго-восточный ветер. Его порывы достигнут 15-20 м/с. 

В подобных ситуациях жителям республики рекомендуется перемещаться по улицам с особой осторожностью и следить за новостями, а водителей просят соблюдать безопасный скоростной режим. Автовладельцам необходимо внимательно выбирать место парковки — чтобы на их транспорт ничего не обрушилось. 

Напомним, из-за погодной стихии в июне несколько улиц Глазова остались без электричества. В Воткинске поваленные деревья упали на линии электропередач. В Можге снесло профнастил с кровли школы. В конце августа непогода в Удмуртии повалила деревья, заборы и даже фонарные столбы. О пострадавших не сообщалось. 

В октябре сильный ветер в Москве привёл к обрушению зубца Кремлёвской стены — его снесли строительные леса, поднятые в воздух порывами.

UPD: в МЧС Удмуртии уточнили, что сильный ветер с порывами до 20 м/с будет дуть с 5 по 7 ноября. 

13:17, 05 ноября, 2021
Андрей Бирюков
215
0
#Удмуртия\n#погода
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