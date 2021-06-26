Сильный ветер принес неприятности в районах Удмуртии

Коммунальные службы устраняют последствия.

Ижевск. Удмуртия. Некоторые жители Глазова остались без электричества из-за прошедшего грозового фронта. Об этом сообщил на своей странице в соцсети “ВКонтакте” глава города Сергей Коновалов.

25 июня на территории Удмуртии прошли сильные грозы с порывами ветра до 15-20 м/с.

В Глазове из-за прошедшей грозы произошла авария на электросетях. Без электроэнергии остались дома на улицах Толстого, Карла Маркса, Сибирской, Революции, Буденного и несколько населенных пунктов района.

Коммунальные службы выявляют повреждения и ведут ремонтные работы для восстановления электроснабжения.

По данным горожан в группах в социальной сети “ВКонтакте”, происшествия случились и в других городах и районах Удмуртии. Сильный ветер повалил несколько деревьев в Воткинске у реки Конанки и на трассе в сторону Ижевска в районе села Пычас.

Также сорвало часть кровли у школы №18 в Воткинске, а поваленные ветром деревья упали на линии электропередач.