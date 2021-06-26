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Сильный ветер принес неприятности в районах Удмуртии

11:00, 26 июня, 2021
Екатерина Сентемова
Сильный ветер принес неприятности в районах Удмуртии
11:00, 26 июня, 2021
Екатерина Сентемова
453
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#Глазов\n#Удмуртия\n#грозы\n#ветер\n#электричество\n#деревья
Фото: vk.com/votkinsk777online
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Коммунальные службы устраняют последствия.

Ижевск. Удмуртия. Некоторые жители Глазова остались без электричества из-за прошедшего грозового фронта. Об этом сообщил на своей странице в соцсети “ВКонтакте” глава города Сергей Коновалов. 

25 июня на территории Удмуртии прошли сильные грозы с порывами ветра до 15-20 м/с. 

В Глазове из-за прошедшей грозы произошла авария на электросетях. Без электроэнергии остались дома на улицах Толстого, Карла Маркса, Сибирской, Революции, Буденного и несколько населенных пунктов района. 

Коммунальные службы выявляют повреждения и ведут ремонтные работы для восстановления электроснабжения. 

По данным горожан в группах в социальной сети “ВКонтакте”, происшествия случились и в других городах и районах Удмуртии. Сильный ветер повалил несколько деревьев в Воткинске у реки Конанки и на трассе в сторону Ижевска в районе села Пычас. 

Также сорвало часть кровли у школы №18 в Воткинске, а поваленные ветром деревья упали на линии электропередач. 

11:00, 26 июня, 2021
Екатерина Сентемова
453
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#грозы\n#ветер\n#электричество\n#деревья