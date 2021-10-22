После обрушения зубца кремлевской стены в Москве перекрыли Красную площадь

Причиной инцидента послужил сильный ветер.



Москва. Полиция ограничила доступ на Красную площадь Москвы после падения строительных лесов и зубца кремлевской стены. Людей временно не пускают туда, чтобы они не пострадали от непогоды и порывов ветра, пояснил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

Ранее шквал повалил установленные на площади строительные леса. Падая, конструкция задела зубец кремлевской стены, который в результате обрушился, рассказали агентству в Федеральной службе охраны. По предварительным данным, пострадавших нет.

По данным метеорологов, порывы ветра в Москве достигали 22 октября скорости 20 метров в секунду.