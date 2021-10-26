Застройщики в Удмуртии будут передавать часть квартир в новых домах для переселенцев из аварийного жилья

Взамен строительные компании смогут получить в аренду землю без проведения торгов.

Ижевск. Удмуртия. Застройщики многоквартирных домов в Удмуртии смогут получить в аренду землю в приоритетном порядке при условии участия в программе переселения из ветхого жилья. Соответствующие поправки в законодательство об инвестиционных проектах внесли на последней сессии Государственного Совета республики, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Суть части поправок в том, что застройщик обязуется передать в собственность муниципалитета не менее 6% площади в возводимом им многоквартирном доме. Общая площадь объекта должна составлять от 1,5 тыс. квадратных метров.

Муниципалитет распределяет полученные квартиры между гражданами, проживающими в аварийных домах. Взамен инвестор получает право аренды земельного участка без проведения торгов.

По мнению депутатов Госсовета, это поможет увеличить темпы расселения граждан из ветхого жилья.