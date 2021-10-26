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Застройщики в Удмуртии будут передавать часть квартир в новых домах для переселенцев из аварийного жилья

16:33, 26 октября, 2021
Андрей Поносов
Застройщики в Удмуртии будут передавать часть квартир в новых домах для переселенцев из аварийного жилья
16:33, 26 октября, 2021
Андрей Поносов
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#Ижевск\n#аварийное жилье\n#строительство\n#социальная политика\n#Госсовет
Фото: vk.com/publickomosstroy
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Взамен строительные компании смогут получить в аренду землю без проведения торгов.

Ижевск. Удмуртия. Застройщики многоквартирных домов в Удмуртии смогут получить в аренду землю в приоритетном порядке при условии участия в программе переселения из ветхого жилья. Соответствующие поправки в законодательство об инвестиционных проектах внесли на последней сессии Государственного Совета республики, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Суть части поправок в том, что застройщик обязуется передать в собственность муниципалитета не менее 6% площади в возводимом им многоквартирном доме. Общая площадь объекта должна составлять от 1,5 тыс. квадратных метров. 

Муниципалитет распределяет полученные квартиры между гражданами, проживающими в аварийных домах. Взамен инвестор получает право аренды земельного участка без проведения торгов.

По мнению депутатов Госсовета, это поможет увеличить темпы расселения граждан из ветхого жилья.

16:33, 26 октября, 2021
Андрей Поносов
144
0
#Ижевск\n#аварийное жилье\n#строительство\n#социальная политика\n#Госсовет
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