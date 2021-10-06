Дополнительные места для ковид-пациентов в Удмуртии, борьба с ожирением в России и рост цен на нефть: новости к этому часу

О чем говорили в республике, стране и мире со вчерашнего вечера.

Ижевск. Удмуртия. Трудовая неделя близится к экватору и самое время посмотреть, что обсуждают в Удмуртии, стране и мире к утру среды. Начнем.

В больницах не хватает мест

Еще 1 тыс. специализированных коек для пациентов с коронавирусом подготовят в больницах Удмуртии. Мера вызвана ростом заболеваемости, сообщил в прямом эфире глава региона Александр Бречалов.

Сейчас в лечебных учреждениях развернуто 3 760 коек для больных с ковидом. Год назад на эту дату их было почти в 2 раза меньше - 1802. Только за прошлую неделю перепрофилирована 571 койка. Новые места для коронавирусных пациентов откроют в ближайшие дни.

Тимирязевский лес сохранят от застройки

Глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямого эфира прокомментировал ситуацию с застройкой на территории бывшего стадиона «Редуктор» в Ижевске. Руководитель региона подтвердил, что стадион был продан в 2005 году частному лицу. В 2017 году было выдано разрешение на застройку участка смежного с лесной зоной. Однако строительные работы не коснутся территории Тимирязевского леса, подчеркнул Александр Бречалов.

Здоровый «светофор»

В России вновь попытаются ввести обязательную «светофорную» маркировку продуктов питания. Как сообщают «Известия», по предложению общественного совета при Роспотребнадзоре красным цветом планируется выделять переизбыток соли, жира и трансжиров, а зеленым – их нормальные значения. При этом маркировку предлагают помещать не на упаковку, а на ценники как в обычных, так и в онлайн-магазинах.

Председатель правления международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин пояснил, что реализация не потребует вложений от производителей, поскольку им не придется менять упаковку.

Эксперт подчеркнул, что основная цель маркировки — снижение уровня неинфекционных заболеваний в России, в частности, уменьшение числа пациентов с диагнозом «ожирение».

Изящество в миниатюре

Кошка Крошка – изящное маленькое существо с большущими глазами. Ее заветная мечта – стать единственной любимицей у заботливых хозяев. Свою пеструю шубку девчонка содержит в чистоте и вообще готова к счастливой жизни в новом доме – привита, опрятна, хорошо кушает. Ну, как такую пропустить?

Нефть подорожала

Мировые цены на нефть обновили рекорд трехлетней давности. Рост цен на ресурс ускорился до 2% вечером во вторник. Как сообщает канал РЕН ТВ, стоимость марки Brent за баррель вышла за отметку в 83 доллара. Последний раз бочка черного золота так стоила 10 октября 2018 года.

Вместе с тем сообщается о том, что Датское энергетическое агентство одобрило начало тестирование первой нитки газопровода «Северный поток – 2». После этой новости котировки ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизились до 1 124 долларов за 1 тыс. кубометров.