Проигрыш ижевского «Зенита», расследование происхождения коронавируса и новая функция на Госуслугах: новости к этому часу

Рассказываем о том, что произошло минувшей ночью.

Ижевск. Удмуртия. Утро понедельника мы традиционно начинаем с подборки свежих новостей.

Предоставление информации

В Удмуртии в два раза увеличилось число операторов консультационного центра для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук на своей странице в «Инстаграм».

Теперь на вызовы одновременно будут отвечать 10 человек вместо 5. Звонки принимают ежедневно: по будням с 8:00 до 19:00, по выходным с 8:00 до 16:00 по телефону +7 (800) 100-24-47.

Проигрыш в сухую

В воскресенье, 26 сентября, в матче между футбольными командами «Зенит-Ижевск» и «Тюмень» ижевчане потерпели поражение со счетом 0:4. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Зенит-Ижевск» на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Главный тренер клуба «Зенит-Ижевск» Вадим Хафизов прокомментировал ситуацию: «Просто наверное надо извиниться за качество игры. Сегодня игра вообще не получилась».

Первый гол с пенальти был от Артемия Малеева в первом тайме матча. После перерыва еще 3 мяча в наши ворота забили Данил Карпов, Михаил Петров и Павел Шадрин.

Возьмите к себе

От кошешки Бусильды всегда и все в восторге! Она немного упитанная, что говорит о хорошем аппетите, да и замечательной кошки должно быть много. Ей около 1,5-2 лет, уже стерилизована и вакцинирована. Идеально подойдет в семью без маленьких детей и станет самой ласковой кошечкой на свете.

Эксперименты продолжаются

Всемирная организация здравоохранения планирует еще раз начать расследование происхождения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Газета.ру».

Эксперты предупредили, что определить причину пандемии становится все сложнее, но команда примерно из 20 ученых попытается найти новые доказательства.

Сейчас проблемой стало то, что взятые образцы крови ранних заболевших коронавирусом могут стать непригодными для использования.

Новый спутник

В понедельник, 27 сентября, в 14:11 США запустят на орбиту новый спутник дистанционного зондирования Земли. Об этом написал «Интерфакс».

Спутник называется Landsat 9. Старт произойдет по времени Восточного побережья США, то есть в 21:11 по московскому времени.

Аппарат будет выведен на орбиту на высоту около 700 км. В сутки он будет делать более 700 снимков поверхности Земли, получать информацию о глобальных изменениях климата и контролировать ситуацию с природными ресурсами планеты.

Чтобы было проще

С 2023 года россияне смогут оформить регистрацию по месту жительства через Госуслуги. Об этом сообщает RT со ссылкой на ТАСС.

Теперь гражданам России не придется посещать органы регистрационного учёта. Зарегистрироваться смогут люди старше 14 лет в своем личном кабинете на портале Госуслуг.