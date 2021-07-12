Юбилей «Лудорвая», новая схема лечения коронавируса и насмешки над сборной Британии

О чем писали СМИ в минувшие выходные.

Ижевск. Удмуртия. Доброго утра понедельника желаем всем, кто в эти минуты отправился на работу или остался дома отдыхать. Надеемся, что начало новой недели будет удачным, и предлагаем посмотреть, о чем писали и говорили в Удмуртии, стране и мире в минувшие выходные.

60 гектаров красоты

Заповедник «Лудорвай» отметил юбилей. 35 лет назад в Удмуртии открыли этнографический музей под открытым небом. Праздничные мероприятия в заповеднике состоялись в прошедшее воскресенье, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Архитектурно-этнографический комплекс «Лудорвай» - одна из жемчужин финно-угорского мира. На площади 60 гектаров здесь располагаются 25 объектов деревянного зодчества, рисующих картину крестьянского быта конца ХIХ - начала ХХ веков. Главный экспонат и гордость музея - ветряная мельница шатрового типа, возведенная в 1912 году.

Причиной аварии с 10 пострадавшими мог стать укус пчелы

Водителя грузовика, выехавшего на встречную полосу в Можгинском районе, укусила пчела. Такова предварительная причина крупного ДТП, произошедшего в воскресенье, 11 июля в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Напомним, 11 июля в Можгинском районе около деревни Большие Сибы столкнулись два легковых автомобиля, грузовик и молоковоз, который от удара опрокинулся. Травмы получили водители фуры и молоковоза, а также 8 человек, ехавших в легковушках. В числе пострадавших – 3 ребенка, старшему исполнилось 10 лет, младшему 1 год.

Новая схема лечения от коронавируса

12-ю по счету методичку для лечения больных коронавирусом готовят в России. Новую схему терапии анонсировал главный специалист по инфекционным заболеваниям федерального Минздрава Владимир Чуланов в интервью «Известиям».

В обновленной версии методических рекомендаций упор сделан на раннее предупреждение неблагоприятного течения болезни. Также врачам будет предписано применять для лечения амбулаторных пациентов препараты, которые раньше использовались только в условиях стационара.

Насмешки над побежденными

Английские футбольные болельщики подняли волну насмешек над собственной сборной после поражения на чемпионата Европы-2020. Бурная реакция последовала после финального матча с командой Италии, пишет канал «РЕН ТВ».

Британские футболисты уступили на собственном поле со счетом 3:2. Матч проходил в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

В Сети обратили внимание на то, что итальянцы еще до матча издевались над англичанами за любовь к пицце с ананасами. Для жителей Италии пицца – национальное блюдо и наличие в ней ананасов они воспринимают как оскорбление.

Без внимания не остался и лозунг английских фанатов «Football's coming home» («Футбол возвращается домой»), который британцы использовали повсюду, не сомневаясь в успехе своей команды. «В итоге футбол возвращается не в Англию, а в Рим», - заключили пользователи.