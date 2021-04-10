До конца мая в Удмуртии запретят разводить костры и сжигать мусор

Также с 19 мая начинается пожароопасный сезон, который продлится до осени.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 19 апреля до 31 мая будет действовать особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Из-за повышенной пожарной опасности до конца мая запрещено сжигать мусор, сухую траву, разводить костры. Тем, кто проигнорирует требования, грозит административный штраф до 4 тыс. рублей, для должностных лиц он составит до 30 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей до 40 тыс. рублей, для юрлиц - до 400 тыс. рублей.

Кроме того, 19 апреля начнется пожароопасный сезон, сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртской Республики. Жителей просят быть осторожными с огнем в лесах и на нелесных участках, покрытых прошлогодней сухой травой. Со дня схода снега до дождливой осенней погоды организации, учреждения, предприниматели и лица, распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, должны очищать местность от сухой растительности, валежников, порубочных остатков и мусора на полосе шириной не менее 10 м от леса либо отделять лес минерализованной полосой шириной как минимум 1,4 м.

При обнаружении природного пожара жителей просят сообщать в диспетчерскую службу министерства по номерам: 27-13-60, 8-800-100-94-00 или в МЧС: 01, 112.