Итоги дня: ледовый городок в Ижевске, сбор подарков для детей в Глазове и подорожание новогодних салатов в Удмуртии

Обзор самых интересных новостей вторника от корреспондентов информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 22 декабря, в Удмуртии коронавирусная статистика принесла ещё 206 заболевших человек. Один пожилой мужчина скончался.
Ледовый городок
Строительство ледового городка на Центральной площади Ижевска завершат к 31 декабря. На верхней части площади появятся чаши-ловушки и лабиринт.
Моя дорога
Жители Сарапула и Можги могут проголосовать за свои города на конкурсе «Моя дорога». Выбранные города станут участниками пилотного проекта по адаптации международных практик проектирования дорог. В них создадут новые развязки и транспортные узлы, системы управления и работы общественного транспорта.
Подарки детям
Автомобилисты Глазова объявили сбор подарков для детей-инвалидов. В детский дом передадут самое необходимое: книги, раскраски, развивающие настольные игры, канцтовары, материалы для прикладного творчества, игрушки (кроме мягких), лопатки, ледянки, батарейки в закрытых упаковках.
Лёгкий салатик
Салаты «Оливье» и «Сельдь под шубой» обойдутся жителям Удмуртии дороже, чем в прошлом году. Минимальный набор продуктов для «Оливье» обойдётся в 302 рубля, а «Сельдь под шубой» подорожала до 244 рублей.