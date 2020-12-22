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Итоги дня: ледовый городок в Ижевске, сбор подарков для детей в Глазове и подорожание новогодних салатов в Удмуртии

18:00, 22 декабря, 2020
Дмитрий Стрелков
Итоги дня: ледовый городок в Ижевске, сбор подарков для детей в Глазове и подорожание новогодних салатов в Удмуртии
18:00, 22 декабря, 2020
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Сусанин\n#новости\n#Картина дня
Фото: wikimedia.orm
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Обзор самых интересных новостей вторника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 22 декабря, в Удмуртии коронавирусная статистика принесла ещё 206 заболевших человек. Один пожилой мужчина скончался.  
 
Ледовый городок
Строительство ледового городка на Центральной площади Ижевска завершат к 31 декабря. На верхней части площади появятся чаши-ловушки и лабиринт.
 
Моя дорога
Жители Сарапула и Можги могут проголосовать за свои города на конкурсе «Моя дорога». Выбранные города станут участниками пилотного проекта по адаптации международных практик проектирования дорог. В них создадут новые развязки и транспортные узлы, системы управления и работы общественного транспорта.
 
Подарки детям
Автомобилисты Глазова объявили сбор подарков для детей-инвалидов. В детский дом передадут самое необходимое: книги, раскраски, развивающие настольные игры, канцтовары, материалы для прикладного творчества, игрушки (кроме мягких), лопатки, ледянки, батарейки в закрытых упаковках.
 
Лёгкий салатик
Салаты «Оливье» и «Сельдь под шубой» обойдутся жителям Удмуртии дороже, чем в прошлом году. Минимальный набор продуктов для «Оливье» обойдётся в 302 рубля, а «Сельдь под шубой» подорожала до 244 рублей.
18:00, 22 декабря, 2020
Дмитрий Стрелков
150
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Сусанин\n#новости\n#Картина дня