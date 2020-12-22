Автомобилисты Глазова объявили сбор подарков для детей-инвалидов

Традиционная акция «Добрый новый год» пройдёт в изменённом формате.

Глазов. Удмуртия. Пандемия коронавируса внесла изменения в формат традиционной акции «Добрый Новый год», которую ежегодно устраивают автолюбители Глазова для детей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает пресс-служба администрации северной столицы Удмуртии.

Эпидобстановка не позволяет навестить ребят в детском доме из-за введения ограничительных мер. Поэтому 27 декабря в 11:00 состоится сбор подарков, которые затем отвезут детям.

Вещи, которые необходимы в детском доме: книги, раскраски, развивающие настольные игры, канцтовары, материалы для прикладного творчества, игрушки (кроме мягких), лопатки, ледянки, батарейки в закрытых упаковках.

«Также можно записать видеопоздравление и отправить в сообщения группы ( Администрации Глазова , — прим. ред.) — воспитатели обязательно покажут их детям», — говорится в сообщении.

Также есть возможность оказать спонсорскую помощь. К участию приглашаются организации и предприятия.