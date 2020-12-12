Часть домов в микрорайоне Металлург в Ижевске осталась без водоснабжения

Бочку с водой для населения установили у дома по улице Школьной, 15.

Ижевск. Удмуртия. Часть домов на улицах Нижней и Школьной в Ижевске остались без горячего и холодного водоснабжения. Об этом «Сусанину» вечером в субботу, 12 декабря, сообщил глава администрации Октябрьского района города Алексей Девяткин.

Он отметил, что из-за аварии на сетях «Ижводоканала» на улице Нижней ХВС отключили в домах №№ 16, 18, 20, 30, 32; на улице Школьной в домах №№ 15, 17, 19, 21; на улице 30 лет Победы в домах №№ 22, 24, 24а. Бочку с водой для нужд населения установили у дома №15 по улице Школьной.

Также Алексей Девяткин отметил, что отключено ГВС в домах по улице Нижней под №№ 16, 18, 30, 32.

По предварительным данным, с последствиями аварии специалисты должны справиться до 21:00. Напомним, порыв на водопроводе произошёл днём , проезжую часть затопило, движение транспорта перекрыли.

UPD: по сообщению пресс-службы администрации Ижевска, опубликованном в 20:36, водоснабжение во всех домах восстановили. Работы по устранению наледи на дороге продолжаются.