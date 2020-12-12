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Улицу Нижнюю в Ижевске затопило водой

18:05, 12 декабря, 2020
Дмитрий Стрелков
Улицу Нижнюю в Ижевске затопило водой
18:05, 12 декабря, 2020
Дмитрий Стрелков
661
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вода\n#ЖКХ\n#водопровод
Фото: ИА "Сусанин"
661
0

Движение по ней временно перекрыли.

Ижевск. Удмуртия. Улицу Нижнюю в Ижевске вновь затопило водой. Фотографиями произошедшего поделились очевидцы днём субботы, 12 декабря.
Как сообщил «Сусанину» глава администрации Октябрьского района города Алексей Девяткин, аварийную ситуацию создал порыв на трубе «Ижводоканала» большого диаметра. На месте работает бригада коммунальных служб. До конца дня здесь намерены устранить саму аварию и образовавшуюся наледь на проезжей части.
Движение по улицам Нижней и 5-й Подлесной временно перекрыто.
18:05, 12 декабря, 2020
Дмитрий Стрелков
661
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вода\n#ЖКХ\n#водопровод