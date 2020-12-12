Улицу Нижнюю в Ижевске затопило водой

Движение по ней временно перекрыли.

Ижевск. Удмуртия. Улицу Нижнюю в Ижевске вновь затопило водой. Фотографиями произошедшего поделились очевидцы днём субботы, 12 декабря.

Как сообщил «Сусанину» глава администрации Октябрьского района города Алексей Девяткин, аварийную ситуацию создал порыв на трубе «Ижводоканала» большого диаметра. На месте работает бригада коммунальных служб. До конца дня здесь намерены устранить саму аварию и образовавшуюся наледь на проезжей части.

Движение по улицам Нижней и 5-й Подлесной временно перекрыто.