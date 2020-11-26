Туман с видимостью до 500 метров ожидается по Удмуртии 26 и 27 ноября

Водителей и пешеходов просят быть бдительными на дорогах.

Ижевск. Удмуртия. В четверг и пятницу, 26 и 27 ноября, местами по Удмуртии ожидается туман с дальностью видимости до 500 метров. Об этом сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС России со ссылкой на ФГБУ «Удмуртский ЦГМС».

Жителям республики советуют воздержаться от поездок на личном автотранспорте, а водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Избегать обгоны, воздерживаться от резкого торможения, использовать при движении противотуманные фары.

Отметим, что при таком плотном тумане нельзя включать дальний свет, так как это приведёт к возникновению световой завесы, которая ещё больше ограничит видимость и ослепит водителя, отражая свет фар.

Спасатели также напомнили пешеходам о необходимости переходить проезжую часть в установленных местах, убедившись в отсутствии транспортного средства или полной его остановке.

Напомним, что справки о метеорологическом явлении, повлёкшем за собой причинение материального ущерба, выдаёт Удмуртский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Он расположен в Ижевске на улице Салютовской, 77а. Контактный телефон: 700–164.