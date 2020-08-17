Жилищный фонд Удмуртии подготовлен к зиме на 82%

В лидерах по темпам стал Алнашский район.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия готова к зиме на 74,6%. Об этом на аппаратном совещании в понедельник, 17 августа, рассказал министр строительства Удмуртской Республики Дмитрий Сурнин.

Жилищный фонд подготовлен к предстоящему отопительному сезону на 82,1%, учебные учреждения – на 76,6%, больницы – на 64,6%.

Лучшие показатели демонстрирует Алнашский район, там к зиме готовы на 95,7%. Также в пятерку лидеров вошли Сарапульский, Можгинский, Ярский, Якшур-Бодьинский районы.

Напомним, в 2020 году на мероприятия к отопительному сезону из регионального бюджета выделено в два раза больше средств, чем в прошлом году – 200 млн рублей.

В настоящее время идет накопление запаса топлива. План по углю и жидкому топливу уже перевыполнен, продолжается заготовка дров.

При этом Сурнин отметил, что в этом году муниципальным образованиям из республиканской казны выделили 200 млн рублей на мероприятия по подготовке к отопительному периоду. Это в два раза больше, что в предыдущие годы.