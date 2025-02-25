Ижевск. Удмуртия. 139 снегоуборочных машин вышли на дороги в снегопад в Ижевске в ночь на 25 февраля. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На снегоприёмный пункт вывезли почти 20 тыс. куб. м снега, а для устранения гололедицы использовали 63 т реагента.

Снег вывезли с улиц Красногеройской, Маркина, Ленина, Песочной, Удмуртской, 10 лет Октября, Кирова, 50 лет ВЛКСМ, Маяковского, Магистральной, Байкальской, Обнорского, Труда, Дзержинского, Союзной, Ворошилова, Ракетной, пр. Калашникова, пер. Комбинатный и проездов Байкальский, Мурмана, Руднева, Щедрина, Станиславского. Перед паводком особое внимание уделяется частному сектору, где есть вероятность подтопления жилых домов талыми водами.

Днем 25 февраля уборка от снега продолжается. На улицы вышли 77 единиц спецтехники и около 100 рабочих. Они расширяют проезжую часть, чистят от снега тротуары, зоны пешеходных переходов, остановки общественного транспорта, межквартальные проезды и подъезды к социальным объектам.