Ижевск. Удмуртия. До +7 градусов потеплеет в Удмуртии в ближайшую неделю. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В предстоящую ночь, 11 марта, из-за поступления более холодного воздуха ночью температура опустится до -6…-11 градусов. Днём столбик термометра покажет 0..-3 градуса. На дорогах установится гололёдица.

В середине недели дневная температура повысится до 0…+4 градусов. В ночное время минимально термометр опустится до -4…+1 градуса.

Утром и днём 12 марта на большей части Удмуртии прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя и мороси. Интенсивность осадков увеличится 13 марта, они пройдут преимущественно в виде дождя. Отмечается, что в северных районах ожидается дождь с мокрым снегом.

Самый тёплый день будет 14 марта — в пятницу потеплеет до +2…+7 градусов. Временами пройдут дожди.

«По предварительному прогнозу, в выходные дни температурный фон постепенно начнет понижаться, вероятность осадков сохранится», — говорится в сообщении.