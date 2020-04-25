Реестр пчеловодов создадут в Удмуртии в 2020 году

Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.

Ижевск. Удмуртия. В 2020 году в Удмуртии появится республиканский реестр пчеловодов. Как сообщила пресс-служба Минсельхоза республики, данные будут доступны как на сайтах федерального и регионального отраслевого ведомств, так и сельских муниципальных образований республики.

Всего в Удмуртии насчитывается 3 727 пасек, в том числе с оформленными ветеринарно-санитарными паспортами — 444. Есть среди них и репродуктор, племенную работу по повышению продуктивности пчелиных семей ведут в ООО «Россия» Можгинского района. Общее же количество пчелосемей в республике составляет 46 156.

Максимальное количество пасек сосредоточено в Можгинском районе — 445. В Кизнерском — 352, Шарканском — 265, Увинском — 252 и Игринском — 217 пасек.

«Таким образом, учтена каждая пасека, содержащаяся в сельхозорганизациях, фермерских и личных подсобных хозяйствах республики. Собраны данные по каждому сельскому поселению. Эта работа проведена для того, чтобы не повторять ошибки прошлого года, когда в результате пестицидной обработки полей погибло 0,3% всего имеющего поголовья пчёл», — подчеркнула министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова.

Она рассказала, что в 2020 году сельхозпредприятия республики панируют увеличить посевы рапса на 21% — с 9,8 тыс. до 11,8 тыс. гектаров. С этой целью сейчас на доработку направлена и электронная карта сельхозземель Удмуртии, на неё нанесены данные о расположении пасек в сельских населенных пунктах. Карта будет доступна в равной степени всем заинтересованным сторонам.