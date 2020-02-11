Гидрометцентр Удмуртии обзавелся современной лабораторией для исследования воды и воздуха

Таких центров в России насчитывается около 15.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 11 февраля прошло торжественное открытие комплекса зданий Гидрометцентра Удмуртии. Теперь в составе учреждения появилась обновленная лаборатория, где на загрязнения специалисты исследуют атмосферный воздух и воду в реках, входящих в Камский водный бассейн. На строительство и оборудование комплексного объекта потратили более 100 млн рублей.

По словам главы Росгидромета Игоря Шумакова, таких обновленных центров с современным оборудованием в России насчитывается около 15.

«Мы получаем уникальную возможность оперативно видеть все, что происходит в перспективе минимум трех дней, если мы говорим о таких вещах как безопасность населения всей республики <…>. Для нас сейчас такие параметры как толщина снежного покрова, увлажненность почвы, промерзание, важны потому, что мы готовимся к паводку 2020 года», - добавил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Ранее здания Гидрометцентра находились в разных точках города на арендованных площадях, а лаборатории исследования атмосферного воздуха и мониторинга загрязнения поверхностных вод суши размещались в одной комнате. Теперь их разделили, что позволит специалистам расширить количество исследований, в том числе ввести новые, например, касаемо загрязнения почвы.

Отметим, сегодня в Гидрометцентре воздух исследуют на 11 веществ, воду – на 33: концентрацию растворенного в воде кислорода, которая свидетельствует насколько река «живая», взвешенные вещества, определяющие мутность воды, водородный показатель, концентрацию аммиака и ионов аммония – на факты слива загрязняющих веществ в реки, и другие.

Так, по информации начальника комплексной лаборатории мониторинга окружающей среды Илоны Чирковой, в год специалисты проводят 3029 исследований по воде и 17700 - по воздуху. За прошлый год качество воды в Удмуртии соответствовало 3 классу – загрязненные воды, реки Позимь и Иж вошли в 4 класс – грязные воды.

Помимо лаборатории, в настоящее время в состав Удмуртского ЦГМС входят 8 метеостанций, 11 гидрологических постов, в Ижевске функционируют 4 стационарных и 2 передвижных пункта наблюдения за загрязнением воздуха. По словам Ярослава Семенова, в планах на 2020 год оборудование девяти метеорологических станций на въезде в Ижевск.