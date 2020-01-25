Обманутые теплой зимой пингвины Гумбольдта в зоопарке Удмуртии строят гнездо

Скоро одна из парочек может отложить яйца.



Ижевск. Удмуртия. Из-за аномально теплой зимы у парочки пингвинов Гумбольдта в зоопарке Удмуртии наступило весеннее настроение. Как сообщает пресс-служба учреждения, самка Жаклин и самец Бенедикт всерьез задумались об обустройстве гнезда.

Птицы достигли брачного возраста и явно нравятся друг другу. Жаклин уже примеривается использовать кучку камней, подаренных ей Бенедиктом, в качестве места для откладки яиц. Кстати, данный вид пингвинов обитает не в Антарктиде, а в Перу, и потомство выводит на скалистых берегах и галечных пляжах. Птенцы вылупляются у них после месяца высиживания.

Пока Жаклин и Бенедикт вместе купаются в бассейне, сидят на берегу и общаются с сородичами. Сотрудники зоопарка следят за ними и стараются не упустить момент откладки яиц.

Кстати, как уже сообщалось, в лесах Подмосковья из-за теплой зимы раньше обычного проснулись ежи.