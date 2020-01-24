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В лесах Подмосковья раньше обычного проснулись ежи

17:58, 24 января, 2020
Евгений Кандаков
В лесах Подмосковья раньше обычного проснулись ежи
17:58, 24 января, 2020
Евгений Кандаков
107
0
#лес\n#животные\n#Москва\n#природа\n#ежи\n#Московская область
Фото: pixabay.com
107
0

Пробуждение вызвано аномально теплой зимой.

Москва. Небывало теплая зима стала причиной раннего пробуждения ежей в лесах Московской области и парках столицы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГПБУ «Мосприрода».

Как отмечают зоологи, в средней полосе России ежи обычно находятся в состоянии зимней спячки с октября по апрель. Предварительно животные обустраивают себе укрытие под корнями деревьев или в грудах листьев. Разбудить ежа раньше времени могут разве что хищники, например лисы или бездомные собаки. Однако в этом году природа приготовила для колючих жителей леса сюрприз – погода в январе больше похожа на апрельскую. Многие зверьки, обманутые «весенним» теплом, начали просыпаться и бродить по лесам.

Встретив бодрствующего ежа, специалисты просят не кормить его, не прикасаться и не нести в дом. Животное может быть переносчиком опасного заболевания. Здоровый еж, проснувшийся раньше времени, разберется в ситуации и снова заляжет в спячку до весны. Обеспечить ему правильные условия содержания дома непросто, поскольку это животное относится к отряду насекомоядных и ведет преимущественно ночной образ жизни.

17:58, 24 января, 2020
Евгений Кандаков
107
0
#лес\n#животные\n#Москва\n#природа\n#ежи\n#Московская область

 

 

 


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