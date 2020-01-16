Итоги дня: проекты реконструкции театра Короленко в Ижевске, горячее питание школьников и купели в водоемах Удмуртии

Обзор самых интересных новостей четверга от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 16 января, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что ученики двух школ Ижевска осваивают 4-летнюю программу за три года. В декабре первоклассников перевели во второй класс.

Горячий обед:

Всех учеников начальных классов в Удмуртии с 1 сентября 2020 года обеспечат бесплатным питанием. В районах, где нет современного пищеблока, организуют подвоз.

Благоустройство:

11 парков и скверов благоустроят в Ижевске в 2020 году. Семь пространств включат в муниципальную программу «Формирование современной городской среды».

В прорубь:

В Удмуртии опубликовали список оборудованных купелей на Крещение. В Глазове из-за тёплой погоды от них отказались.

Многострадальное здание:

В Ижевске подвели итоги конкурса проектов реконструкции бывшего здания «Театра Короленко». Их возьмут в разработку проекта реконструкции бывшего театра.