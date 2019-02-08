Выходные в Удмуртии будут теплыми

Днем в воскресенье, 10 февраля, столбики термометров поднимутся до -1..-6 градусов по Цельсию.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в выходные ожидается потепление. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Гидрометцентра.

В ночь на субботу, 9 февраля, температура понизится до -13..-18 градусов по Цельсию, а днем потеплеет до -4..-9 градусов.

В ночь с субботы на воскресенье ожидается снегопад, слабая метель, на дорогах заносы. Днём 10 февраля столбики термометров поднимутся до -1..-6.

Начало следующей недели будет снежным, ночью -9..-14, днём -5..-10.