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В ближайшую ночь в Удмуртии ожидается туман и плохая видимость

15:00, 26 августа, 2018
Анна Торхова
15:00, 26 августа, 2018
Анна Торхова
459
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#водители\n#автомобиль
459
0

Такие погодные условия продержатся до утра понедельника, 27 августа.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в ближайшую ночь ожидается туман и ухудшение видимости 500 м и менее. Туман продержится до утра 27 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

В ведомстве напоминают, что при езде в подобных условиях не следует ориентироваться на идущую впереди машину, поскольку при небольшом отдалении или повороте автомобиль внезапно скроется из вида.

Кроме того, в тумане меняются цвета источников света, кроме красного. Так, желтый цвет кажется красноватым, а зеленый можно спутать с желтым.

В тумане следует ориентироваться на края дороги, а также придорожные столбы и деревья. Нежелательно смотреть только вперед, так водитель быстрее устанет.

При плотном тумане необходимо включать противотуманные фары.

15:00, 26 августа, 2018
Анна Торхова
459
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#водители\n#автомобиль

 

 

 


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