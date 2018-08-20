В Удмуртии проверили половину мест с массовым пребыванием людей

Четыре объекта закрыли до устранения установленных нарушений.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии проверили половину от общего количества мест с массовым пребыванием людей. Об этом на аппаратном совещании органов государственной власти рассказал первый заместитель начальника ГУ МЧС России по республике Евгений Шутов.

Проверки планируют завершить в конце 2018 - начале 2019 года. До этого времени ведомствам необходимо проверить ещё 98 мест.

По словам Евгения Шутова, на сегодняшний день из-за обнаруженных нарушений закрыты четыре объекта: КЦ «Россия» в Глазове, кафе «Старый лис» в Ижевске, ТЦ «Беркут» в Грахово и универсальный магазин в Якшур-Бодьинском районе.

Напомним, что проверки в местах массового пребывания людей начались после трагедии в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово.