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В Удмуртии проверили половину мест с массовым пребыванием людей

10:10, 20 августа, 2018
Диана Ворончихина
10:10, 20 августа, 2018
Диана Ворончихина
363
0
#проверки\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#пожарная безопасность
363
0

Четыре объекта закрыли до устранения установленных нарушений.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии проверили половину от общего количества мест с массовым пребыванием людей. Об этом на аппаратном совещании органов государственной власти рассказал первый заместитель начальника ГУ МЧС России по республике Евгений Шутов.

Проверки планируют завершить в конце 2018 - начале 2019 года. До этого времени ведомствам необходимо проверить ещё 98 мест.

По словам Евгения Шутова, на сегодняшний день из-за обнаруженных нарушений закрыты четыре объекта: КЦ «Россия» в Глазове, кафе «Старый лис» в Ижевске, ТЦ «Беркут» в Грахово и универсальный магазин в Якшур-Бодьинском районе.

Напомним, что проверки в местах массового пребывания людей начались после трагедии в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

10:10, 20 августа, 2018
Диана Ворончихина
363
0
#проверки\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#пожарная безопасность

 

 

 


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