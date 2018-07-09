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В Ижевском зоопарке появилась скульптура моржа в натуральную величину

16:35, 09 июля, 2018
Аграфена Костромская
16:35, 09 июля, 2018
Аграфена Костромская
209
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#Ижевск\n#зоопарк\n#Удмуртия\n#скульптура\n#Ижевский зоопарк
Фото: пресс-служба зоопарка Ижевска
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Скульптура выполнена в полный рост с соблюдением анатомии.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевском зоопарке появилась скульптура моржа в натуральную величину. Сотрудники гордятся, что новый обитатель имеет те же параметры, что и настоящий морж. 
«Не настоящий, но выглядит как самый что ни на есть. Эта скульптура выполнена в натуральную величину с соблюдением всех параметров настоящего моржа. Складочки на теле, вибрисы на морде, нос, бивни и искрящиеся глаза», - сообщает официальная страница зоопарка «ВКонтакте». 
Скульптура находится у вольера с моржами. Каждый желающий может сфотографироваться с новым металлическим обитателем. 
Кстати, самыми часто фотографируемыми животными зоопарка стали розовые и красные карибские фламинго. Из-за разных видовых расцветок, у посетителей сложилось чувство, что птиц в зоопарке раскрашивают. 
«Спешим развеять самый популярный миф - мы не раскрашиваем фламинго. Если вы видите в вольере, что одна птица ярче другой, это не значит, что на кого-то не хватило краски. Просто на экспозиции содержится два разных вида фламинго: розовые и красные карибские фламинго. И цвет является одной из их отличительных особенностей», - объясняют в группе.

16:35, 09 июля, 2018
Аграфена Костромская
209
0
#Ижевск\n#зоопарк\n#Удмуртия\n#скульптура\n#Ижевский зоопарк

 

 

 


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