Всемирно известный скульптор создаст для Сарапула новый памятник

Сарапул. Удмуртия. Новый памятник появится в Сарапуле. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Виктор Шестаков.

Несмотря на морозы и плотный график, город на Каме посетил всемирно известный скульптор, художник и актёр Владимир Суровцев. Специально для Сарапула он изготовит авторскую скульптуру, которая станет символом города.

Владимир Суровцев вместе с Виктором Шестаковым обошёл центральную часть Сарапула, чтобы выбрать лучшее место для своего творения.

Отмечается, что за свою жизнь скульптор создал более 60 работ, 22 из которых установлены за рубежом. В 2023 году он даже добивался установки горельефа «Парад Победы 24 июня 1945 года на Красной площади». Но так как главная площадь России является объектом Всемирного наследия, то для установки на ней сооружений нужно получить одобрение ЮНЕСКО.

Напомним, что Владимир Суровцев является автором трех сарапульских скульптур: двух памятников Надежде Дуровой и памятника Георгиевскому кавалеру Антонине Пальшиной.