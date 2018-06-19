Об ухудшении погодных условий сообщает администрация Ижевска со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предупредили о сильных дождях. Об ухудшении погодных условий сообщает администрация Ижевска со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
«По Удмуртской Республике днем 20 июня 2018 года местами по республике ожидаются сильные дожди», - говорится в сообщении.
Отметим, что ранее синоптики рассказали о том, что к концу недели в Удмуртии потеплеет до 29 градусов по Цельсию.