Об ухудшении погодных условий сообщает администрация Ижевска со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предупредили о сильных дождях. Об ухудшении погодных условий сообщает администрация Ижевска со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«По Удмуртской Республике днем 20 июня 2018 года местами по республике ожидаются сильные дожди», - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее синоптики рассказали о том, что к концу недели в Удмуртии потеплеет до 29 градусов по Цельсию.