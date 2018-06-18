В середине недели на территорию республики могут прийти дожди и грозы.

Ижевск. Удмуртия. Синоптики рассказали, когда в Удмуртии потеплеет до +29 градусов по Цельсию. По информации Удмуртского Гидрометцентра, существенного потепления стоит ждать к концу недели.

В понедельник и вторник благодаря антициклону осадки маловероятны, а температурный фон летний - до 22-27 градусов. В среду временами пройдут дожди, местами возможны грозы, усиление ветра. Температура воздуха поднимется до 20-25 градусов.

В четверг в тылу циклона незначительно похолодает, ночью прогнозируется 8-13 градусов, днем 17-22 градусов. Местами сохранятся небольшие дожди.

«В конце недели ожидается существенное повышение температуры, предварительно до 24-29 градусов по Цельсию. Существенных осадков в выходные дни не ожидается», - говорится в сообщении.